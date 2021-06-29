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Лукашенко – молодежи: будьте осторожными в высказываниях, чтобы потом не было стыдно за свои слова

29.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко – молодежи: будьте осторожными в высказываниях, чтобы потом не было стыдно за свои слова

Президент Беларуси обратился к молодежи с призывом быть осторожнее в высказываниях, чтобы потом не стыдиться их. Об этом Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

Особенно важно это для тех, по мнению Президента, кто строит на жизнь амбициозные планы. 

ФОТО: БЕЛТА





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Президент Беларуси обратился к молодежи с призывом быть осторожнее в высказываниях, чтобы потом не стыдиться их. Об этом Александр Лукашенко заявил...
 
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