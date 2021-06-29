Лукашенко – молодежи: будьте осторожными в высказываниях, чтобы потом не было стыдно за свои слова

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси обратился к молодежи с призывом быть осторожнее в высказываниях, чтобы потом не стыдиться их. Об этом Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

Особенно важно это для тех, по мнению Президента, кто строит на жизнь амбициозные планы.

ФОТО: БЕЛТА

















Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram