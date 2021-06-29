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Лукашенко – молодежи: будьте осторожными в высказываниях, чтобы потом не было стыдно за свои слова
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси обратился к молодежи с призывом быть осторожнее в высказываниях, чтобы потом не стыдиться их. Об этом Александр Лукашенко заявил на
Особенно важно это для тех, по мнению Президента, кто строит на жизнь амбициозные планы.
ФОТО: БЕЛТА
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Президент Беларуси обратился к молодежи с призывом быть осторожнее в высказываниях, чтобы потом не стыдиться их. Об этом Александр Лукашенко заявил...
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