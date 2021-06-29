Кратковременные дожди с грозами и до 29°С: прогноз погоды на 30 июня

Источник материала: ОНТ

В среду ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди и грозы. Влажность от 30% по западу до 80% по востоку. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура воздуха на большей части территории – +19°С…+20°С градусов тепла. В середине дня столбики термометров покажут от +25°С по северо-востоку до +29°С по западу. К вечеру – от +23°С по Витебской области до +28°С по Гродненской.

Второй летний месяц начнется с неустойчивой погоды, которую принесут активные атмосферные фронты с южных широт. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12°С…+19°С, днем +23°С…+29°С по юго-востоку до +31°С градуса. И предварительно, в праздничный день, 3 июля, также без дождей и гроз не обойдется.

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