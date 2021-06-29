ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кратковременные дожди с грозами и до 29°С: прогноз погоды на 30 июня

29.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди с грозами и до 29°С: прогноз погоды на 30 июня

В среду ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди и грозы. Влажность от 30% по западу до 80% по востоку. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура воздуха на большей части территории – +19°С…+20°С градусов тепла. В середине дня столбики термометров покажут от +25°С по северо-востоку до +29°С по западу. К вечеру – от +23°С по Витебской области до +28°С по Гродненской.

Второй летний месяц начнется с неустойчивой погоды, которую принесут активные атмосферные фронты с южных широт. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12°С…+19°С, днем +23°С…+29°С по юго-востоку до +31°С градуса. И предварительно, в праздничный день, 3 июля, также без дождей и гроз не обойдется. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди и грозы. Влажность от 30% по западу до 80% по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда эксперты отдыхают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by