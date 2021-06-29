Александр Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования 29 июня, пишет БЕЛТА.

Также Александр Лукашенко отметил, что понять свое предназначение бывает сложно. А участники бала выпускников уже сделали свой выбор и получили дипломы о высшем образовании.

Александр Лукашенко адресовал участникам мероприятия и серьезные посылы.

ФОТО: БЕЛТА













Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram