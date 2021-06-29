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Александр Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования 29 июня,
Также Александр Лукашенко отметил, что понять свое предназначение бывает сложно. А участники бала выпускников уже сделали свой выбор и получили дипломы о высшем образовании.
Александр Лукашенко адресовал участникам мероприятия и серьезные посылы.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования 29 июня, пишет БЕЛТА. Также Александр Лукашенко...
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