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В Минске начался суд над Николаем Дедком

29.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске сегодня начался суд над анархистом Николаем Дедком. 

Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. А также за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. 

Днем 23 августа прошлого года обвиняемый отметился на уличных беспорядках в Минске, блокировал движение транспорта, оказывая явное неповиновение законным требованиям милиции.

Согласно материалам дела, фигурант несколько лет администрировал радикальный Telegram-канал. А при задержании у него дома изъяты бутылки с горюче-смазочными материалами – «коктейли Молотова».  

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Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня начался суд над анархистом Николаем Дедком.  Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за незаконные действия в отношении...
 
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