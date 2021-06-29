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В Минске начался суд над Николаем Дедком
Источник материала: ОНТМинске начался суд над Николаем Дедком" class="one-news__figure-img">
В Минске сегодня начался суд над анархистом Николаем Дедком.
Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. А также за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
Днем 23 августа прошлого года обвиняемый отметился на уличных беспорядках в Минске, блокировал движение транспорта, оказывая явное неповиновение законным требованиям милиции.
Согласно материалам дела, фигурант несколько лет администрировал радикальный Telegram-канал. А при задержании у него дома изъяты бутылки с горюче-смазочными материалами – «коктейли Молотова».
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В Минске сегодня начался суд над анархистом Николаем Дедком. Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за незаконные действия в отношении...
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