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В Праге неизвестный мужчина открыл стрельбу: есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
ЧП в Праге! В чешской столице неизвестный мужчина открыл стрельбу. Пострадала 50-летняя сотрудница службы занятости.
Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Стрелок скрылся с места преступления. Его мотивы неизвестны.
Фото: Freepik
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ЧП в Праге! В чешской столице неизвестный мужчина открыл стрельбу. Пострадала 50-летняя сотрудница службы занятости. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу....
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