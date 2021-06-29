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Лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения

29.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения

В преддверии республиканского бала выпускников лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения.


Среди приглашенных 23 молодых специалиста: это отличники учебы, обладатели спецпремий, лауреаты президентской стипендии.

Как отметил министр здравоохранения, уровень подготовки выпускников этого года – значительно выше. И здесь есть два фактора: первое – студенты обучались по новым учебным программам, и то, что ребята – (а это почти половина всех выпускников) свои знания демонстрировали на практике, оказывая помощь старшим коллегам в борьбе с пандемией.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «В этом году мы довольны именно качеством подготовки выпускников, которые едут на свои первые рабочие места. Молодежь, которая выпускается, она выпускается с гораздо большим объемом знаний. И они – чуть более критичны. Конечно, это важный компонент их обратной связи. Они видят, что необходимо, на их взгляд, чтобы улучшить систему здравоохранения в целом, в своей специальности и в своем учреждении».   

По итогам встречи Дмитрий Пиневич объявил о проведении среза молодых специалистов, чтобы оценить уровень знаний и практическую сторону их работы. По линии Минздрава уже в этом году планируется также внедрений инноваций.

Среди них – резидентура и информационная платформа здравоохранения. Всего выпускниками медуниверситетов стали 2,5 тысячи врачей.

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В преддверии республиканского бала выпускников лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения. Среди приглашенных 23 молодых...
 
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