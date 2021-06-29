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Лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения
Источник материала: ОНТ
В преддверии республиканского бала выпускников лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения.
Среди приглашенных 23 молодых специалиста: это отличники учебы, обладатели спецпремий, лауреаты президентской стипендии.
Как отметил министр здравоохранения, уровень подготовки выпускников этого года – значительно выше. И здесь есть два фактора: первое – студенты обучались по новым учебным программам, и то, что ребята – (а это почти половина всех выпускников) свои знания демонстрировали на практике, оказывая помощь старшим коллегам в борьбе с пандемией.
По итогам встречи Дмитрий Пиневич объявил о проведении среза молодых специалистов, чтобы оценить уровень знаний и практическую сторону их работы. По линии Минздрава уже в этом году планируется также внедрений инноваций.
Среди них – резидентура и информационная платформа здравоохранения. Всего выпускниками медуниверситетов стали 2,5 тысячи врачей.
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В преддверии республиканского бала выпускников лучшие студенты медицинских университетов встретились с министром здравоохранения. Среди приглашенных 23 молодых...
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