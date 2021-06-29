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Лукашенко открыл бал лучших выпускников вузов

29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У каждого поколения свои вызовы, которые формируют характер человека и всей нации. C такими словами Александр Лукашенко обратился к лучшим выпускникам вузов Беларуси. Во Дворце Независимости в Минске для них состоялся республиканский бал, передает «МИР 24».

«Желаю быстрее преодолеть очередную вершину – стать профессионалом в своем деле, перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей в том числе будущих коллег. Признание и уважение, заслужить которые можно только честным и кропотливым трудом, своей порядочностью и справедливым отношением к людям. У вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации. Поэтому берегите достигнутое – мир, исконные традиции и ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся», – сказал Лукашенко.

Собрались более 200 выпускников республиканских вузов: отличников, победителей конкурсов, стипендиатов фонда президента по поддержке талантливой молодежи.

Лучшим выпускникам и преподавателям Александр Лукашенко вручил благодарности и подчеркнул, все и всегда получается у людей, которые преданы своему делу и родной стране.



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Теги: Минск
 
 
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Собрались более 200 выпускников республиканских вузов: отличников, победителей конкурсов, стипендиатов фонда президента по поддержке талантливой молодежи.
 
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