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Экс-президент ЮАР отправится за решетку за неуважение к суду
Источник материала: Партизан
Конституционный суд ЮАР присудил 15 месяцев тюремного заключения бывшему президенту страны Джейкобу Зуме за то, что он проявил неуважение к суду, пишет IOL (перевод – korrespondent.net).
Джейкоб Зума руководил страной с 2009 по 2018 годы.
Зуму обвиняют в расхищении государственного бюджета и коррупции. Однако он систематически уклонялся от дачи показаний и обвинял представителей юстиции в предвзятом отношении, сообщает
Конституционный суд признал экс-президента виновным в проявлении неуважения к суду. Теперь Зума 15 месяцев проведет в тюремных стенах.
Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 годы.
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Конституционный суд ЮАР присудил 15 месяцев тюремного заключения бывшему президенту страны Джейкобу Зуме за то, что он проявил неуважение к суду, пишет IOL (перевод...
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