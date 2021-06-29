Экс-президент ЮАР отправится за решетку за неуважение к суду









Джейкоб Зума руководил страной с 2009 по 2018 годы.





пишет korrespondent.net. Зуму обвиняют в расхищении государственного бюджета и коррупции. Однако он систематически уклонялся от дачи показаний и обвинял представителей юстиции в предвзятом отношении, сообщаетkorrespondent.net.





Конституционный суд признал экс-президента виновным в проявлении неуважения к суду. Теперь Зума 15 месяцев проведет в тюремных стенах.





Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 годы.