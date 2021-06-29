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Украина поможет белорусам сохранить доступ к мероприятиям и проектам Восточного партнерства

29.06.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина готова помочь гражданскому обществу Беларуси сохранить доступ к мероприятиям и проектам в рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» и способствовать его контактам с ЕС, говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Украина поможет белорусам сохранить доступ к мероприятиям и проектам Восточного партнерства
Фото: pravda.com.ua

В МИД Украины считают, что решение белорусских властей приостановить участие страны в упомянутой инициативе ЕС «свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано Восточное партнерство». Это решение также «противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов», передает БелаПАН.

«Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках Восточного партнерства на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе, — говорится в заявлении. — Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам Восточного партнерства, а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом».

Ситуация в Восточном партнерстве, сложившаяся в преддверии саммита этой инициативы, «свидетельствует о насущной потребности переосмыслить стратегическую цель этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят». В МИД Украины считают, что это будет способствовать «развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов».

В связи с новыми санкциями Евросоюза 28 июня в МИД Беларуси вызвали главу представительства ЕС Дирка Шубеля. Европейскому дипломату было объявлено, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

 
 
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