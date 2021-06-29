Когда эксперты отдыхают

Гол в ворота Франции после пенальти Швейцарии. Фото: Daniel Mihailescu / Pool / Getty





пишет Novayagazeta.ru. Но если бы вы хоть краем глаза, хоть на несколько минут — неважно, в полном одиночестве или в обществе сумасшедших — попытались вникнуть в происходящее сначала в Копенгагене на «Паркене», а после в Бухаресте на «Национале», вы — нет, не изменили бы своего отношения, но хотя бы на уровне подсознания навсегда запомнили этот вечер. Вот вы, к примеру, не любите футбол и в принципе не понимаете, зачем его любить. Вас никакая сила не заставит усесться у ТВ-экрана, чтобы провести несколько часов понедельничного вечера ради бессмысленной беготни, непонятно отчего сводящей с ума миллионы людей сто с лишним лет,Novayagazeta.ru. Но если бы вы хоть краем глаза, хоть на несколько минут — неважно, в полном одиночестве или в обществе сумасшедших — попытались вникнуть в происходящее сначала в Копенгагене на «Паркене», а после в Бухаресте на «Национале», вы — нет, не изменили бы своего отношения, но хотя бы на уровне подсознания навсегда запомнили этот вечер.





Он был… Нет, нечто подобное я видел, и не раз. Но по отдельности. Двух чудес подряд не бывает. А чтобы два матча подряд, да еще в плей-офф чемпионата Европы, да еще в один вечер, да еще завершившихся с одинаковым счетом 3:3, да еще с победой классического аутсайдера — аутсайдера непосредственно чемпионской гонки, а не всего чемпионата, да еще по пенальти, да еще с вылетом действующего чемпиона мира, да еще с решающей неудачей при исполнении последнего удара с точки самого дорогого футболиста планеты — это, знаете, выпадает раз в жизни. Уж поверьте человеку, для которого первые футбольные потрясения пришлись на лондонский чемпионат мира 1966 года.





Приношу извинения — я проглядел сборную Швейцарии. Как, впрочем, и сборную Австрии, но неожиданно блистательных австрийцев «убили» английский судья и система VAR. Великолепный гол Марко Арнаутовича надо было засчитывать и по духу, и по букве закона, но одно вошло в противоречие с другим, и дальше прошли итальянцы, которым я симпатизировал больше, но которые в этот вечер не заслуживали победы — опыт сказался, а везет «Скуадре Адзурре» почти всегда, особенно тогда, когда удача особенно требуется.





Вернусь к Швейцарии. Почти четверть века назад на хоккейном чемпионате мира я оказался в Базеле и случайно заглянул на футбольный стадион местного ФК. Сама главная арена ничем не поразила — поразило количество полей рядом. Мало того, что их было не меньше десятка, так плюс ни одно из них не пустовало. Я тогда еще подумал, что когда-нибудь маленькая Швейцария попросит сидящую за не очень большим столом элиту подвинуться. Попросит вежливо, но твердо. Первой она попросила действующих чемпионов мира.





Могло это произойти раньше? Наверное, да — хотя бы в 2010-м на чемпионате мира в ЮАР, но тогда швейцарцы были предельно осторожны, если не сказать трусливы, равно как и их соперник по одной восьмой, и Украина их пересидела. Потом они перестали бояться кого-либо. Потом вырастили игроков, которые могут рвать соперника. Потом как-то исподволь, по-тихому, обрели еще одно потрясающее качество — включая энергию отчаяния, не терять при этом ни рисунка игры, ни головы.





Я этого не замечал, потому что сборная Швейцарии провела групповой этап достаточно блекло, играя весьма простовато и невыразительно. Правда, свою единственную и самую важную победу она одержала в последнем туре над турками, которым тоже позарез нужна была победа, да еще в Стамбуле — это должно было насторожить по крайней мере будущего соперника.





Но что могло насторожить французов? Что могло заставить присмотреться к сопернику чемпионов мира, которые приехали в Бухарест как на промежуточную остановку? Они же весь групповой этап, за исключением нескольких отрезков, провели в энергосберегающем режиме — даже с немцами, даже с португальцами, не говоря уже о венграх. После «сюрпляса» в последние пять минут матча с португальцами, когда обоих грандов устраивала ничья, я написал, что футбол за такое наказывает, и это сбылось уже в первом раунде плей-офф.





Превью матча в Бухаресте в основном сводились к тому, с кем придется играть французам в Санкт-Петербурге в четвертьфинале. Эксперты, конечно, отдавали должное швейцарцам, но чисто формально — куда им против Погба и Мбаппе со товарищи? И вообще — куда им, не побеждавшим в кубковом раунде то ли 60, то ли 70 лет?





Даже когда Швейцария забила первой, на лицах футболистов сборной не дрогнул ни один мускул, а поклонники что на стадионе «Националь», что в фан-зонах и барах продолжали веселиться. Заведутся их любимцы — камня на камне от соперника не останется. Что-то неладное первыми почувствовали сами футболисты, когда Рикардо Родригес пробил с «точки» на удобной для Уго Льориса высоте, а голкипер сборной Франции впервые за девять лет отразил пенальти. Это и завело Погба, явно претендовавшего на звание лучшего игрока Евро-2021, и Карима Бензема, который после большого перерыва вернулся в сборную и готов был стать лучшим бомбардиром.





Бензема за пару минут поставил выскочек на место, продемонстрировав удивительную ловкость и технику в первом случае и умение оказаться в нужном месте — во втором. Третий мяч по дуге отправил в левую от Яна Зоммера девятку Поль Погба. И даже зная, что случилось накануне в Копенгагене, где хорваты отыгрались в матче с испанцами при таком же счете в пользу последних за последние десять минут, во второй за вечер камбэк не то что не верилось — он был не-воз-мо-жен.





Убирайте приставку «не».





Гоните в шею знатоков, специалистов и экспертов. Смотрите во все глаза на то, что происходит, потому что хоть раз в десять лет, но такое происходит и с чемпионами мира.





Они ведь не постарели, а даже заматерели. На фоне швейцарцев Погба и Мбаппе смотрелись гигантами. Франция просто больше не хотела забивать, перевес был уже более чем достаточный. А швейцарцам после того, как настырный Харис Сеферович на 81-й минуте оформил дубль, опять не везло у чужих ворот, зато везло у своих. Когда французы готовы были праздновать и начинать думать о Санкт-Петербурге, Гавранович с границы штрафной ахнул в правый нижний от Льориса угол. Я не поверил своим глазам, что такое может быть.





В дополнительное время Швейцария отбивалась и огрызалась из последних сил. Я уже не просто симпатизировал ребятам Петковича — я за них болел, как редко за кого болею. Послематчевые пенальти те и другие били беспощадно, сводя роль вратарей к минимуму, — французы так вообще колотили по девяткам. У нового поколения футболистов нервы покрепче, чем у героев прошлого, факт. Так должен был забить и Килиан Мбаппе, лучший из молодого поколения форвардов.





Но он пробил так, словно во время всего чемпионата, да и раньше думал исключительно о том, куда ему перейти из ПСЖ и какую лучшую команду мира выбрать. Он пробил в правый от Зоммера угол, Ян кошкой бросился туда, куда надо, и секундная пауза после отбитого мяча дорогого стоила — кажется, победители сами еще не верили в то, что произошло. Великий матч для Швейцарии, для Европы, для мирового футбола случился в Бухаресте в понедельник 28 июня 2021 года, и эту дату стоит запомнить.





Почему получилось у швейцарцев, а тремя часами ранее не получилось у хорватов, совершивших точно такой же камбэк в матче с испанцами в Копенгагене? Почему судьба не вознаградила вице-чемпионов мира за подвиг последних минут? Почему хорваты не смогли использовать психологическое преимущество после удара, который получила сборная Испании в самый последний момент? Одной усталостью ведь это не объяснишь. Да я и не буду стараться. Пусть это останется одной из футбольных тайн, без которых не было бы футбольных драм, захватывающих даже неофитов.





Так вот после третьего дня плей-офф оказалось, что раздерганный по странам и городам Евро-2021, который на самом деле Евро-2020, проводимый на фоне пандемии и всякого рода ограничений, рискованный и непредсказуемый вол всех отношениях, уже удался. А вечер понедельника уже сделал его едва ли не самым интригующим в новом столетии.





Пейзаж после битвы оказался таким: Евро-2020 уже покинули три полуфиналиста предыдущего чемпионата Европы-2016, чемпион и вице-чемпион чемпионата мира-2018, на вечер среды ожидался вылет как минимум еще одной топ-сборной,





в игре нет ни Роналду, чуть не побившего рекорд всех времен и народов по голам за сборную, ни Мбаппе, ни Левандовски, но кто скажет, что Евро-2020 осиротел без звезд?





А к оставшейся восьмерке стоит присмотреться повнимательнее. Да, и к сборной Чехии, уверенно переигравшей фаворита в лице «оранжевых» голландцев, спасовавших перед системной игрой. Ну и к датчанам, которых хотелось бы видеть по крайней мере на пьедестале. К кому присматриваться — к тем, кто дает жару без видимых на то оснований, или к тем, кто с жиру бесится, не в обиду им будет сказано?





Дерзайте. Не факт, что получится, но примеры перед глазами. Браво, футбол!







