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Путин вместе с Лукашенко будет участвовать в режиме видеоконференции в заседании Форума регионов

29.06.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июля совместно с Александром Лукашенко в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин вместе с Лукашенко будет участвовать в режиме видеоконференции в заседании Форума регионов
Фото пресс-службы Кремля

Отмечается, что тема пленарного заседания — «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации».

Среди участников мероприятия — руководство Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси, правительств двух стран, Постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Беларуси.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня. Основные мероприятия нынешнего форума организованы в режиме видеоконференции и пройдут по 1 июля.

 
 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июля совместно с Александром Лукашенко в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании восьмого...
 
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