Путин вместе с Лукашенко будет участвовать в режиме видеоконференции в заседании Форума регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июля совместно с Александром Лукашенко в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.



Фото пресс-службы Кремля

Отмечается, что тема пленарного заседания — «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации».

Среди участников мероприятия — руководство Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси, правительств двух стран, Постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Беларуси.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня. Основные мероприятия нынешнего форума организованы в режиме видеоконференции и пройдут по 1 июля.