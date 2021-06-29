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Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

29.06.2021 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

В 2021 году выпускной проходит в преддверии Дня Независимости. Поэтому и подарок для Президента выпускники подготовили с национальным колоритом.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Завершилась официальная часть совместным фотографированием выпускников с главой государства.

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Евгений Пустовой, корреспондент:
Стоит отметить, что сейчас, не только среди молодежи, модно селфи. Но именно общая фотография символизирует единство народа и государства.

 
 
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Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси,...
 
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