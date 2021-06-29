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«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три сотни выпускников вузов со всей страны. Среди них – те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Только что встреча завершилась во Дворце Независимости, где к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – неформальная часть вечера.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Приглашение от главы государства на республиканский выпускной получили те, кто проявил себя в учебе, достиг результатов в науке, искусстве и спорте, просто старался проявить себя в любви к родине и деле, которое выбрали.
– Очень важно любить свою страну и делать для нее. Потому что она прекрасна. Не зря же мы стали, скажем так, на стражу закона – для того, чтобы защищать свою страну и людей, которые в ней живут.
– Можно в Беларуси себя реализовать современной молодежи?
– Скажите, сложно ли попасть на республиканский выпускной?
– Как вы думаете, сложно будет работать с молодежью современной для вас?
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«Если захотеть, то можно всё». Задали три важных вопроса участникам Республиканского бала выпускников
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси,...
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