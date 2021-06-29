Источник материала: Смартпресс

Евразийская экономическая комиссии (ЕЭК) разрабатывает концепцию цифровой платформы ЕАЭС, сообщил министр по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

Разработка концепции территориально распределенной цифровой платформы ЕАЭС предусмотрена Стратегией-2025.

"Платформа будет включать в себя национальные сегменты и интеграционные компоненты. Предполагается, что она позволит обеспечить различные виды трансграничного взаимодействия, например B2G и C2G", - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

В ближайшее время на площадке ЕЭК планируется обсуждение концепции.