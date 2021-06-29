|
«Не всё ещё у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей. За педагогов и преподавателей, которые помогли вам найти себя. И, конечно же, за каждого из вас. Ведь понять свое предназначение – сложнейший выбор. Вы его сделали. Освоить профессию – большой труд, и вот вы уже держите в руках диплом о высшем образовании.
Диплом, о котором вы мечтали долгие годы. Искренне вас поздравляю и желаю быстрее преодолеть очередную вершину – стать профессионалом в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих коллег. Признание и уважение, заслужить которые можно только честным кропотливым трудом, своей порядочностью и справедливым отношением к людям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не всё ещё у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)