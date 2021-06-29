Де Бур покинет пост главного тренера сборной Нидерландов









пишет Sputnik. Нидерландский специалист Франк де Бур уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов, сообщили в пресс-службе Королевского футбольного союза (KNVB),Sputnik.





Голландцы под руководством де Бура дошли до 1/8 финала чемпионата Европы. В первом раунде плей-офф "оранжевые" уступили сборной Чехии (0:2).

"Франк де Бур объявил, что не хочет продолжать (работу), что также соответствует контракту между обеими сторонами, который включал попадание в четвертьфинал Евро-2020", — говорится в заявлении KNVB.





В свою очередь, специалист отметил, что "цель не была достигнута, это ясно".

51-летний де Бур возглавил сборную Нидерландов в 2020 году. Под его руководством голландцы провели 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 4 ничьих и 3 поражения.







