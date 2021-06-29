ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в 90-х… В Минске задержали коллекторов, которые «выбивали» у должников завышенные суммы

29.06.2021 20:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в групповом вымогательстве.


Фото: МВД Беларуси

Эта информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой. 
 
По словам официального представителя МВД, пишет blizko.by, в течение полутора лет мужчины (под контролем 47-летнего «смотрящего» за Октябрьским районом) предоставляли микрозаймы под небольшие проценты. Затем, когда срок возврата долга заканчивался, злоумышленники требовали у должников вернуть необоснованно завышенные суммы. 
 
«Свой шантаж кредитодатели сопровождали угрозами расправы, порчей имущества и насилием», - говорится в сообщении.
Известно, что один из пострадавших, 29-летний минчанин, был избит в своей квартире за долг в $3 тыс., которого у него не было. «Коллекторы» также забрали ценности из его дома. Еще одному должнику, жителю микрорайона Курасовщина, подожгли дверь. 
 
Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 280 УК РБ. Проверяется причастность фигурантов (четверо из них, кстати, ранее судимы) к аналогичным эпизодам.
 
 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в групповом вымогательстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі выявілі штам каранавірусу «Дэльта плюс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by