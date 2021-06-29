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Как в 90-х… В Минске задержали коллекторов, которые «выбивали» у должников завышенные суммы
Источник материала: Партизан
В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в групповом вымогательстве.
Фото: МВД Беларуси
Эта информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
По словам официального представителя МВД,
«Свой шантаж кредитодатели сопровождали угрозами расправы, порчей имущества и насилием», - говорится в сообщении.
Известно, что один из пострадавших, 29-летний минчанин, был избит в своей квартире за долг в $3 тыс., которого у него не было. «Коллекторы» также забрали ценности из его дома. Еще одному должнику, жителю микрорайона Курасовщина, подожгли дверь.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 280 УК РБ. Проверяется причастность фигурантов (четверо из них, кстати, ранее судимы) к аналогичным эпизодам.
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В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в групповом вымогательстве.
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