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Война в Афганистане. Талибы атаковали один из крупнейших городов страны Газни
Источник материала: Партизан
Боевики террористической организации "Талибан" атаковали один из крупнейших городов Афганистана - Газни. Талибы захватили ряд районов провинции, контрольно-пропускных пунктов на въезде в город и около30 сотрудников правительственных сил безопасности.
Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на члена совета провинции Фатиму Рахими,
По ее словам, боевики атаковали Газни с южной стороны, где талибы уже захватили несколько районов провинции.
Как отмечает агентство, днем ранее талибы захватили базу афганской национальной армии с десятками единиц бронетехники и большими складами с оружием и боеприпасами в районе Мукар. После этого появились опасения нападения боевиков на Газни и близлежащие провинции.
Минобороны Афганистана в свою очередь заявило, что за последние 24 часа в ходе боев убито 235 талибов и более 160 ранены.
Представитель правительственных сил безопасности Аджмал Омар Шинвари заявил, что недавно сформированные силы ополчения против талибов по всей стране будут бороться с боевиками под эгидой афганской армии.
Газни - расположен юго-западнее Кабула. Является административным центром одноименной провинции. По данным на 2006 год, его население составляло 150 тысяч человек. После ввода американских войск в Афганистан в городе была размещена радиолокационная станция.
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Боевики террористической организации "Талибан" атаковали один из крупнейших городов Афганистана - Газни. Талибы захватили ряд районов провинции,...
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