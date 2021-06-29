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Экс-пресс-атташе ХК «Динамо» Минск: «Против хоккейной сборной Беларуси болела, наверное, чуть ли не вся страна — и я впервые видел такое единодушие»
Источник материала: Партизан
Экс-пресс-атташе минского «Динамо» Роман Шевцов поделился мнением о бойкоте беларусских болельщиков спортивных мероприятий.
- Кажется, что беларусы потеряли интерес к выступлению сборных Беларуси. А как вы относитесь к бойкоту болельщиков?
– Ох, это самый сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Например, против хоккейной сборной Беларуси болела, наверное, чуть ли не вся страна — и я впервые видел такое единодушие. Потому что хоккей прямо ассоциируется с этим режимом,
К футболистам тоже очень много вопросов и претензий, в основном за их молчание. Поэтому многие болельщики отказываются от поддержки сборной и клубов.
Если честно, я не уверен, что бойкотом можно чего-то достичь. Например, футболисты БАТЭ или «Динамо» подписали провластное письмо за насилие — а на трибунах не осталось фан-сектора, который может высказать им своё отношение к такому поступку.
На мой взгляд, лучшим «бойкотом» было бы собрать пять-шесть тысяч на секторе и громко заявить свою позицию. Но бойкот — это выбор, который в любом случае имеет право на жизнь.
Болельщики «Крумкачоў» не бойкотируют матчи своей команды. Некоторые осуждают их за это, но, на мой взгляд, отказ от бойкота это легко объяснить. Ведь, в отличие от других клубов, «вороны» не подвели своих болельщиков, а прямо и честно заявили о своей позиции, – сказал Шевцов.
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Экс-пресс-атташе ХК «Динамо» Минск: «Против хоккейной сборной Беларуси болела, наверное, чуть ли не вся страна — и я впервые видел такое единодушие»
Экс-пресс-атташе минского «Динамо» Роман Шевцов поделился мнением о бойкоте беларусских болельщиков спортивных мероприятий.
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