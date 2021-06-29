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В честь 50-летия Илона Маска в Нью-Йорке установили его бронзовую статую

29.06.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нью-Йорке установили статую в честь 50-летия миллиардера Илона Маска. Сообщается, что статуя простоит на улице всего пять дней. Потом она отправится к покупателю, который больше всего заплатит за бронзового Маска на аукционе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lad Bible.


Фото: twitter/Public.comФото: twitter/Public.com

Накануне Илон Маск отметил свой 50-летний юбилей. В честь этого соцсеть для инвесторов Public установила в Нью-Йорке бронзовую статую главы Tesla в натуральную величину, пишет tengrinews.kz. За образец для бронзового изваяния была взята вирусная фотография довольного Илона Маска после успешного запуска ракеты.



Представители Public предложили всем желающим прийти и посмотреть на скульптуру, расположенную на лестнице Хай-Лайн в Нью-Йорке, так как она простоит всего 5 дней, после чего отправится к покупателю с аукциона на eBay. Уже сейчас размер ставки за нее превышает 2 500 долларов. Все вырученные на продаже статуи Маска средства Public пообещала пожертвовать инвестиционной школе.

Кроме того, платформа объявила розыгрыш ста 35-сантиметровых бронзовых копий Илона Маска.
 
 
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В Нью-Йорке установили статую в честь 50-летия миллиардера Илона Маска. Сообщается, что статуя простоит на улице всего пять дней. Потом она отправится к покупателю,...
 
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