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Топ-менеджер объяснил, почему Украина вряд ли откажется от поставок белорусского топлива

29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

При любых условиях белорусский бензин и дизель будут дешевле, потому что есть очень большая преференция от России, рассказал эксперт в интервью «Филину».

— Шансов, что Украина последует за Евросоюзом и откажется от белорусского бензина, мало, — считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. — Доля украинского рынка для экспорта очень велика: около 40% по бензину и порядка 33% по дизельному топливу. Поэтому такой сценарий вряд ли возможен. Во всяком случае радикальный.

Не исключаю, что вероятен вариант каких-то частичных ограничений, но они будут связаны не с санкциями Евросоюза. Тут вопрос только в защите внутреннего рынка и внутренних производителей от импорта. Нашим заводам реально тяжело конкурировать с продуктом, который получается из нефти на сто долларов дешевле, чем в Украине.

Мы понимаем, что при любых условиях белорусский бензин и дизель будут дешевле, потому что есть очень большая преференция от России. Поэтому опять же, вопрос не в том, что белорусы плохие, а в том, все страны защищают свою нефтепереработку.

Собеседник отмечает, что поставки украинского бензина в Беларусь при этом едва ли возможны:

— Этого просто не получится, существует куча налоговых и технических препятствий, сложно даже сертифицировать бензин. У наших стран в этом плане не совсем равные условия. Для белорусов украинский рынок открыт полностью: ни пошлин, ни ограничений. А мы в Беларусь поставлять не можем, хоть в Украине есть избыток своего бензина.

Тем не менее, эксперт утверждает, что Украина в состоянии найти замену белорусскому бензину:

— У нас есть альтернативные направления: мощные морские порты, недогруженный крупнейший нефтеперерабатыващий завод в Кременчуге. У нас достаточно мощностей полностью снабжать страну бензином. А вот дизельным топливом Украина себя самостоятельно обеспечить уже не сможет: очень высокий уровень потребления.

Знаю, что идут консультации и разговоры по бензину, чтобы методом квот, пошлин все-таки ограничить белорусское топливо, — говорит Сергей Куюн.

В то же время топ-менеджер не считает, что официальный Киев будет наказывать Лукашенко рублем, даже учитывая тот факт, что у Украины есть альтернативные варианты покупки топлива.

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При любых условиях белорусский бензин и дизель будут дешевле, потому что есть очень большая преференция от России, считает эксперт.
 
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