Источник материала: Салiдарнасць

Эксперты — о «контрсанкциях» официального Минска и о том, чего еще ожидать от Лукашенко.





Фото DELFI

Политолог, академический директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский считает, что некоторые точечные санкции Минска имеют чисто символическое значение, например, запрет определенным людям приезжать в Беларусь.

— Что касается приостановки участия Беларуси в «Восточном партнерстве», то это достаточно удивительный шаг, — отметил эксперт в интервью Радыё Свабода . — Дело в том, что Беларусь была получателем, бенефициаром в этом проекте, как и 5 других постсоветских стран-участниц.

По ряду направлений — усовершенствование систем управления, энергетическая безопасность, экономическая интеграция — бенефициаром этих проектов были сами власти, а не гражданское общество. Сам белорусский режим, белорусские властные структуры получали от Европы финансовую помощь. И теперь они от этого добровольно отказываются.

Приостановка участия Беларуси в «Восточном партнерстве» — это чудесный идеологический подарок для Кремля, психологическая сатисфакция Москве. Петр Рудковский, академический директор BISS

По мнению политолога, никак не реагировать на какие-то позитивные шаги Минска Брюссель не сможет.

— Но сделать такой разворот, который произошел в 2014 году на нормализацию отношений — это, на мой взгляд, уже невозможно. Слишком много недоверия, много мостов сожжено, много красных линий перешли.

170 миллионов евро Столько средств было выделено ЕС на помощь Беларуси в рамках Европейского инструмента соседства в 2014-2020 годах.

Экс-посол Беларуси на Кубе и Аргентине Владимир Астапенко готов поставить белорусскому МИДу двойку за домашнее задание.





Владимир Астапенко

— Западные санкции очень долго рассматривались, уже было понятно какими они будут, но в Минске все равно назвали их неожиданными. Такое чувство, что, в принципе, отвечать им нечем, кроме как «бомбить Воложин». И такая бомбежка, можно сказать, уже началась, — приводит слова бывшего дипломата dw.com .

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, в свою очередь, заявил изданию:

— Страна, у которой ВВП 50 млрд долларов, не может угрожать санкциями ЕС и США, у которых суммарный ВВП около 40 триллионов. Для них Беларусь — это, в принципе, некая погрешность, которой, как говорят математики, можно пренебречь.

530 миллионов евро Такую сумму выделил с 2016 года Европейский инвестиционный банк на поддержку частного сектора, малых и средних предприятий, ключевых инфраструктурных и климатических проектов.

Цепкало отметил, что если Минск, как было заявлено МИД Беларуси, продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических, то это будет глупым ответом, по его мнению.

— Государство продолжит делать то, что у него получается лучше всего, — вредить самому себе. То есть, пытаться либо национализировать какие-то бизнесы, принадлежащие иностранцам, либо отрезать каналы поступления инвестиций.

Отметим, что литовские политики в понедельник заявили, что не признают решение белорусских властей о реализации процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, поскольку его приняла нелегитимная власть.

— Нелегитимные руководители такие решения не принимают. Мы ждем, чтобы жители Беларуси воспользовались достоинствами «Восточного партнерства», только, видимо, это случится после выборов, — приводит DELFI слова министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По словам Ландсбергиса, решение о приостановке участия в инициативе Восточного партнерства в первую очередь ударит по жителям Беларуси, а режим продолжает изолироваться.

— Предложение ЕС в связи с реформами и помощи демократии в Беларуси остается в силе, — заключил глава МИД Литвы.