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Англия победила Германию на «Евро — 2020» и сыграет со Швецией или Украиной

29.06.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборная Англии по футболу оказалась сильнее немецкой команды и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Англия победила Германию на «Евро — 2020» и сыграет со Швецией или Украиной
Источник: Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала сборная Англии одолела команду Германии со счетом 2:0. Стерлинг забил на 76-й минуте, Кейн — на 87-й.

Следующим соперником англичан станут шведы или украинцы — они играют между собой вечером 29 июня.

 
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Сборная Англии по футболу оказалась сильнее немецкой команды и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
 
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