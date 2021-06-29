Англия победила Германию на «Евро — 2020» и сыграет со Швецией или Украиной

Сборная Англии по футболу оказалась сильнее немецкой команды и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.



Источник: Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала сборная Англии одолела команду Германии со счетом 2:0. Стерлинг забил на 76-й минуте, Кейн — на 87-й.

Следующим соперником англичан станут шведы или украинцы — они играют между собой вечером 29 июня.