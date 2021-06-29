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Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек

29.06.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек

В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Правозащитниками получена информация о лишении либо ограничении свободы шести человек по уголовным статьям за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

В связи с этим в список политических заключенных включены: Максим Шиманский, Вячеслав Уласевич, Алексей Капитонов, Егор Карапузов, Константин Синкевич и Александр Бабкин.

Правозащитники считают уголовное преследование этих людей политически мотивированным и требуют немедленно их освободить, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям дела.

На 29 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 526 человек.

 
 
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Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.
 
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