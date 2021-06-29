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«Жалоб от осужденных не поступало». Комиссия посетила шкловскую колонию, где умер Витольд Ашурок

29.06.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гостей познакомили с «нравственным и культурным воспитанием» осужденных.


Именно в шкловской колонии умер Витольд Ашурок. Фото: скриншот видео СК

Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции Беларуси посетила исправительную колонию №17 в Шклове. Члены комиссии ознакомилась с условиями содержания осужденных, их питания, медико-санитарного обеспечения, организации обучения, досуга, сообщает Минюст. Также гостей познакомили с «нравственным и культурным воспитанием» осужденных, говорится в информации, пишет kp.by, показали помещения для свиданий и краткосрочных встреч.

Жалоб от осужденных не поступало, заявили в Минюсте. Однако члены комиссии отметили необходимость уделить большее внимание работе психологов с осужденными, а кроме того - «проведению комплекса мероприятий по формированию законопослушного поведения, укреплению социально полезных связей».

При этом посетители положительно оценили возможность для осужденных дистанционного обучения, занятости, спортивных соревнований, совершения видео звонков с родственниками.

Напомним, именно в шкловской колонии при до сих пор точно не выясненных обстоятельствах умер Витольд Ашурок, которого правозащитники признали политическим заключенным. На закрытом суде мужчину приговорили к пяти годам колонии, обвинив по двум уголовным статьям: «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».
 
 
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Гостей познакомили с «нравственным и культурным воспитанием» осужденных.
 
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