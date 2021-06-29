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Лукашенко: кто-то из нынешних выпускников вузов будет стоять на моем месте

29.06.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Случилось это на сегодняшнем балу для выпускников, проходящем в минском дворце Независимости.


Из речи Лукашенко, опубликованной телеграм-каналом «Пул Первого» следует, что Александр Григорьевич когда-то соберется уйти со своего поста.
 
— Кто-то из вас будет стоять на этом месте вместо меня, — обратился Лукашенко к выпускникам. И готовиться надо к этому. Будете, не будете…
 
 Надо готовиться. Поэтому, учитесь, в первую очередь. О будущем страны и берегите свой имидж.  Берегите свое лицо. Я много-много лет учился, больше чем вы. Знаете, у студентов  есть такая поговорка: «Сначала студент работает на зачетку, а потом она на него».Поэтому есть какой-то смысл… Я всегда учился отлично, не потому что зачетка работала, тогда было очень строго, наверное и у вас не проще, наверное строго. Но не настолько, насколько у нас.
 
Так вот я это к тому, что вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы сформировав его, он завтра работал на вас, пишет blizko.by. 

 
 
 
 
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Случилось это на сегодняшнем балу для выпускников, проходящем в минском дворце Независимости.
 
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