Романчук: «В Беларуси нет настоящего футбола, потому что нет свободы»

Источник материала: Салiдарнасць

Цитата дня от известного экономиста.

— В Беларуси есть настоящие мастера футбола. Есть талантливые тренеры. Есть стадионы, мячи, ворота и футбольная лига, — пишет Ярослав Романчук. — В Беларуси нет настоящего футбола, потому что в Беларуси нет свободы. Свободы выбора и ответственности за него. Потому что в Беларуси не работает принцип гражданственности и добровольности.

Распорядители чужого (политики и чиновники) не знают, что футбол играют сердцем, а не бутсами. Бутсы можно импортозаместить или привести из-за границы. Сердце в футболе, волю свободного человека не заменишь ничем.

Вот почему мы наслаждаемся игрой таких команд, как Венгрия и Швейцария на Евро-2020. Они напоминают нам, что такое настоящий футбол. Его Величество Футбол.