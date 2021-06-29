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Романчук: «В Беларуси нет настоящего футбола, потому что нет свободы»
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Цитата дня от известного экономиста.
— В Беларуси есть настоящие мастера футбола. Есть талантливые тренеры. Есть стадионы, мячи, ворота и футбольная лига, —
Распорядители чужого (политики и чиновники) не знают, что футбол играют сердцем, а не бутсами. Бутсы можно импортозаместить или привести из-за границы. Сердце в футболе, волю свободного человека не заменишь ничем.
Вот почему мы наслаждаемся игрой таких команд, как Венгрия и Швейцария на Евро-2020. Они напоминают нам, что такое настоящий футбол. Его Величество Футбол.
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Цитата дня от известного экономиста.
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