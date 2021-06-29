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Редакция «Народной Воли» обратилась с просьбой о помощи

29.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редакция газеты «Народная воля» обратилась к читателям, волонтерам и спонсорам с просьбой о помощи для спасения издания.



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Праз АРІП:

СМИ — Н (літара) — «Народная Воля» — Добровольные взносы.

Праз банк:

ИЧУП «Народная Воля». 220030 г.Минск, ул.Энгельса, 34а

р/с BY08 PJCB 3012 0065 3510 0000 0933,

Код PJCBBY2X, ЦБУ 113 «Приорбанк» ОАО, г.Минск

УНП 100961759, ОКПО 37381505
 
Теги: Минск
 
 
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Редакция газеты «Народная воля» обратилась к читателям, волонтерам и спонсорам с просьбой о помощи для спасения издания.
 
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