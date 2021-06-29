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Проблемные долги угрожают белорусским регионам

29.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Города и районы Беларуси отчитались о просроченных долгах предприятий-флагманов. На некоторых территориях просрочка измеряется суммами с 8 нулями.

 Суммарные долги предприятий по белорусской методике представлены кредиторкой и обязательствами по кредитам и займам. На 1 мая 2021-го просроченная кредиторка в целом по стране составила 7,762 млрд BYN, просроченные кредиты и займы — 2,382 млрд BYN.

Повторимся, пишет banki24.by, это долги предприятий-флагманов: с учетом малых и микробизнесов размер обязательств еще выше. Также на объем обязательств сильно влияет девальвация белорусского рубля, поскольку часть долгов номинирована в валюте. 

В Брестской области просрочка по кредиторке составила 697,7 млн BYN, просрочка по кредитам и займам — 320,3 млн BYN. По сумме проблемной кредиторки в области лидировали Брест (208 млн BYN) и Барановичи (104 млн BYN), по кредитам и займам — Малоритский район (132 млн BYN). 

Доля просроченных кредитов и займов на Малоритчине достигла 73,3% (максимум в области). Образование большой просрочки связано с процедурами банкротства на КварцМелПроме. 

В Витебской области проблемная кредиторка составила 713,5 млн BYN, проблемные кредиты и займы — 153,9 млн BYN. По просроченной кредиторке в области первые места занимали флагманы Витебска (195,4 млн BYN) и Оршанского района (140,6 млн BYN), по кредитам и займам — флагманы Витебска (85,3 млн BYN). 

В Гомельской области просрочка по кредиторке достигла 1,526 млрд BYN, по кредитам и займам — 691,8 млн BYN. По объему «мусорной» кредиторки в регионе лидировали Жлобинский район (337,2 млн BYN), Гомель (296,5 млн BYN) и Светлогорский район (197,7 млн BYN), по кредитам и займам — Гомель (250,3 млн BYN). 

В Гродненской области просроченная кредиторка составила 458,5 млн BYN, кредиты и займы — 68,3 млн BYN. По сумме проблемной кредиторки первенство захватили флагманы Гродно (102,8 млн BYN), по кредитам и займам — Лидского района (44,3 млн BYN). 

В Минской области просрочка по кредиторке составила 1,833 млрд BYN, по кредитам и займам — 582,8 млн BYN. По размеру просроченной кредиторки в области лидировали флагманы Минского (307,3 млн BYN) и Борисовского (204,3 млн BYN) районов, по кредитам и займам — тех же районов (113,2 млн BYN и 101,9 млн BYN). 

В Могилевской области проблемная кредиторка достигла 1,118 млрд BYN, кредиты и займы — 348,2 млн BYN. По объему просроченной кредиторки первенствовали Могилев (453,9 млн BYN) и Бобруйск (106,3 млн BYN), по кредитам и займам — те же города (131 млн BYN и 58,3 млн BYN).

 В Минске проблемная кредиторка флагманов составила 1,414 млрд BYN, проблемные кредиты и займы — 216,8 млн BYN.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Города и районы Беларуси отчитались о просроченных долгах предприятий-флагманов. На некоторых территориях просрочка измеряется суммами с 8 нулями.
 
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