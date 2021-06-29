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Михаил Гуцериев не вошел в совет директоров "Русснефти"

29.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционеры "Русснефти" на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, в который не вошёл Михаил Гуцериев, следует из сообщения компании.



Так, вместе с Гуцериевым совет покинула замглавы АО "Группа Сафмар", руководитель блока развития стратегии группы и проектного управления активами Светлана Сагайдак, пишет interfax.by. Вместо них в совет вошли Вячеслав Марченко, член совета фонда поддержки отечественной музыки, а также финансовый контролер представительства фирмы "Гленкор Интернэшнл АГ" в Швейцарии Сергей Чернышев.

На прошлой неделе Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров "Русснефти" после введения против него санкций со стороны ЕС.

Как сообщалось, Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Беларуси. В списке оказался и российских бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

В совете директоров "Русснефти" сохранили свои места основатель компании, председатель совета, генеральный директор "Нефтисы" Андрей Зарубин, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, Роберт Джейкоб Скидельски, экс-глава Счетной палаты, председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, глава представительства "Гленкор Интернешнл АГ" Яна Тихонова, заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян, сотрудница лондонского офиса Glencore Энн Виктория Нэш, член совета директоров "Сафмара" Антон Жученко.

По последним данным, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через Belyrian Holdings Limited (12,05%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%) и АО "Ай Кью Джи Управление активами" (4,11%). В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Уставный капитал "Русснефти" в настоящее время составляет 196,22 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных номиналом 50 копеек каждая.
 
Теги: Минск
 
 
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Акционеры "Русснефти" на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, в который не вошёл Михаил Гуцериев, следует из сообщения компании.
 
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