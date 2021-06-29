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Сборная Англии обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

29.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты сборной Англии нанесли поражение соперникам из Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.



Первый гол во встрече забил Рахим Стерлинг, точно замкнувший прострел с фланга на 75-й минуте, пишет interfax.by. На 86-й минуте Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире и установил окончательный счет матча.

Англичане в четвертьфинале встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Украины, который пройдет в Глазго и начнется во вторник в 22:00 мск. Встреча 1/4 финала будет сыграна 3 июля в Риме.
 
 
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Футболисты сборной Англии нанесли поражение соперникам из Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
 
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