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Госрегулирование цен на социально-значимые товары продлено по 23 сентября
29.06.2021 21:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено по 23 сентября 2021 года включительно, сообщила пресс-служба МАРТ во вторник.
Продление согласовано решением Коллегии ЕЭК от 29 июня.
Кроме того, предусматриваются следующие изменения:
Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после его официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 года.
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Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено по 23 сентября 2021 года включительно, сообщила пресс-служба МАРТ во вторник. ...
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