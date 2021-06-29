Госрегулирование цен на социально-значимые товары продлено по 23 сентября

Источник материала: Смартпресс

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено по 23 сентября 2021 года включительно, сообщила пресс-служба МАРТ во вторник.

Продление согласовано решением Коллегии ЕЭК от 29 июня.

Кроме того, предусматриваются следующие изменения:

исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый;

ограничение размера предоставляемых скидок до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% по соответствующей товарной позиции СЗТ;

увеличение размера предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30% на отдельные товары;

Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после его официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 года.