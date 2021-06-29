  Важное за 29 июня

Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым . Предложил тому рассмотреть тематику взаимодействия в области безопасности, оборонном секторе, сотрудничество в военно-технической сфере. Ну и обсудил вопросы, "не подлежащие огласке". А позже отправился на бал выпускников , где посоветовал молодежи быть осторожными в суждениях и поступках, чтобы спустя годы "не было стыдно за высказывания и репосты".







Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Совету необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту.







Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Решение было принято в результате доклада, подготовленного Всемирным комитетом по рискам легкой атлетики, который пришел к выводу, что "неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок в отношении Беларуси существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году".







Европейский банк реконструкции и развития опубликовал очередной обзор экономических перспектив стран ЕАЭС. Согласно ему, оценка роста ВВП Беларуси ухудшена на 0,5 процентного пункта до 0,5% в 2021 году. Также ухудшена оценка роста белорусской экономики в 2022 году – на 0,4 процентного пункта до 0,5%. "Ожидается стагнация экономики, с ростом всего 0,5% как в 2021 году, так и в 2022. Возможно усиление экономических санкций", - говорится в документе.







В Смартэфире поговорили с начальником центра развития менеджмента ОАО "АМКОДОР" Натальей Бербасовой о том, каковы основные принципы успешного менеджмента, как правильно мотивировать персонал компании, какова роль лидеров и что такое риск-менеджмент.



