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Важное за 29 июня

29.06.2021 21:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Предложил тому рассмотреть тематику взаимодействия в области безопасности, оборонном секторе, сотрудничество в военно-технической сфере. Ну и обсудил вопросы, "не подлежащие огласке". А позже отправился на бал выпускников, где посоветовал молодежи быть осторожными в суждениях и поступках, чтобы спустя годы "не было стыдно за высказывания и репосты".

Важное за 29 июня

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.  Совету необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту.

Важное за 29 июня

Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Решение было принято в результате доклада, подготовленного Всемирным комитетом по рискам легкой атлетики, который пришел к выводу, что "неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок в отношении Беларуси существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году".

Важное за 29 июня

Европейский банк реконструкции и развития опубликовал очередной обзор экономических перспектив стран ЕАЭС. Согласно ему, оценка роста ВВП Беларуси ухудшена на 0,5 процентного пункта до 0,5% в 2021 году. Также ухудшена оценка роста белорусской экономики в 2022 году – на 0,4 процентного пункта до 0,5%. "Ожидается стагнация экономики, с ростом всего 0,5% как в 2021 году, так и в 2022. Возможно усиление экономических санкций", - говорится в документе.

Важное за 29 июня

В Смартэфире поговорили с начальником центра развития менеджмента ОАО "АМКОДОР" Натальей Бербасовой о том, каковы основные принципы успешного менеджмента, как правильно мотивировать персонал компании, какова роль лидеров и что такое риск-менеджмент.

  Важное за 29 июня

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Предложил тому рассмотреть тематику взаимодействия в...
 
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