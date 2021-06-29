Самолеты группы «Волга-Днепр» вновь начали летать через Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

Самолеты авиакомпаний группы «Волга-Днепр», около недели назад отказавшейся от полетов через Беларусь, возобновили рейсы над территорией страны.

Самолеты авиакомпаний крупнейшего российского авиаперевозчика грузов — группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина — поздно вечером в понедельник, 28 июня, вновь начали летать через воздушное пространство Беларуси, следует из данных сервиса FlightRadar24.

В пресс-службе группы, в состав которой входят авиакомпании «Атран», AirBridgeCargo и «Волга-Днепр», отказались от комментариев, сообщает РБК .

До этого авиакомпании группы «Волга-Днепр» примерно на неделю прекратили полеты через Беларусь, следует из данных авиасервиса. Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета Управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером. Британские авиавласти разослали письмо с предупреждением о недопустимости сотрудничества с белорусскими диспетчерами 21 июня.

«Волга-Днепр», чья головная структура Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах, следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, говорил 28 июня РБК источник, близкий к группе.