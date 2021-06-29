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Общие угрозы: Лукашенко и Патрушев обсудили региональную и международную безопасность
29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О некоторых проблемах Александр Лукашенко предпочел поговорить наедине. Эти проекты пока не подлежат огласке. Но над ними России и Беларуси придется работать вместе, подчеркнул президент, передает «МИР 24».
На Беларусь пытаются влиять внешние силы, сказал Николай Патрушев. И их цель – поменять государственный строй и власть в стране. Поэтому сейчас Минск и Москва должны уделить внимание информационной безопасности и деятельности международных неправительственных организаций.
«Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим. А здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран обмениваться информацией, и, конечно, мы рассчитываем на общественность», – сказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
Во время консультаций Советы безопасности Беларуси и России обсудили региональную и международную безопасность, а также проблему гибридных войн.
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По словам Николая Патрушева, на Беларусь пытаются влиять внешние силы, и их цель – поменять государственный строй и власть в стране.
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