Общие угрозы: Лукашенко и Патрушев обсудили региональную и международную безопасность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О некоторых проблемах Александр Лукашенко предпочел поговорить наедине. Эти проекты пока не подлежат огласке. Но над ними России и Беларуси придется работать вместе, подчеркнул президент, передает «МИР 24».

«Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются», – отметил Лукашенко.

На Беларусь пытаются влиять внешние силы, сказал Николай Патрушев. И их цель – поменять государственный строй и власть в стране. Поэтому сейчас Минск и Москва должны уделить внимание информационной безопасности и деятельности международных неправительственных организаций.

«Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим. А здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран обмениваться информацией, и, конечно, мы рассчитываем на общественность», – сказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Во время консультаций Советы безопасности Беларуси и России обсудили региональную и международную безопасность, а также проблему гибридных войн.