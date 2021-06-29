|
«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов.
Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с COVID-19.
Идет работа и по цифровизации лесов. Технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда, но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро – требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18.
Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)