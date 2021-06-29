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«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

29.06.2021 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов.

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Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с COVID-19. 

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Идет работа и по цифровизации лесов. Технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда, но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро – требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18.

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Производственная база, удобные условия хозяйствования, то есть там пониженные ставки, легко работать. Основное к ним требование – это должна быть инновационная разработка. То, что мы делаем у нас в стране, то, что делают коллеги в России, мы теперь стараемся объединить. Создать единый реестр технопарков, единый реестр тех, кто в этих технопарках работает. Так, чтобы инвестор, который мог бы масштабировать, расширить эти работы, мог бы зайти на единую платформу, где все верифицировано, где это, условно говоря, не рекламные, маркетинговые материалы, а где действительно он может прийти, посмотреть, оценить и вложиться, если это ему интересно.

 
 
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Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России,...
 
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