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«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.
Уже доказано по результатам предыдущего форума: стороны умеют договариваться и онлайн. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте. Например, президентская библиотека. Здесь обсуждали развитие союзных научных исследований.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России,...
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