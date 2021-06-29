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Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.
Итерационные связи крепнут между регионами в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном планах. Гродненская область заключила сразу 25 соглашении с Республикой Башкортостан и Томской областью. Накануне пакет подписали партнеры, 29 июня документ по дипломатическим каналам передали в Беларусь.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
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Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России,...
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