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Украинские молочные компании хотят запретить импорт молочной продукции из Беларуси

29.06.2021 22:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинские молочные компании намерены инициировать запрет на импорт молока и молочных продуктов из Беларуси, которая еще в 2016 году ввела эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Об этом 29 июня на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, передает УНИАН.

Украинские молочные компании хотят запретить импорт молочной продукции из Беларуси

«Готовим заявление о защите от белорусской молочной продукции. В 2015 году Беларусь поддержала эмбарго России, введенное на украинскую молочную продукцию. И с 1 января 2016 года ни одного килограмма молочной продукции из Украины на таможенную территорию Беларуси не поступило. Вместе с этим, для экспорта в Украину Беларусь открыла 14 молочных предприятий», — сказал Чагаровский, передает БелаПАН.

Он отметил, что представители молочной отрасли считают необходимым принять меры для защиты украинского рынка от недружественных и дискриминационных действий других государств.

Чагаровский добавил, что Министерство экономики отказалось проводить антидемпинговое расследование относительно массового импорта молока в Украину. «В феврале 14 молочных компаний подали заявление о специальном расследовании относительно защиты от растущего импорта. К сожалению, Минэкономики отказало нам в расследовании. Мы готовим повторное заявление, которое подадим в ближайшее время», — сообщил он.

Украина по итогам 2020 года удвоила импорт молочных продуктов (до 304,2 млн долларов), при этом сократив экспорт собственной продукции на 17,3% (до 226,6 млн долларов).

По данным белорусского Минсельхозпрода, в 2020 году Беларусь экспортировала 4,8 млн т молока и молочной продукции в пересчете на молоко, или около 60% производимого сырья в стране. В натуральном выражении экспорт вырос на 9,5%. Выручка составила 2,4 млрд долларов, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров по ряду видов молочной продукции, в том числе по маслу, сырам, сухому молоку, сыворотке.

 
 
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Украинские молочные компании намерены инициировать запрет на импорт молока и молочных продуктов из Беларуси, которая еще в 2016 году ввела эмбарго на ввоз...
 
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