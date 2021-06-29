4 правила молодо выглядящих женщин. О каких из них вы знаете?

Источник материала: ОНТ

Для женщины всегда важно выглядеть молодо и подтянуто. Кто-то специально ради этого буквально живет в спортзале, кто-то является частым гостем в кабинете у косметолога, а кто-то медитирует и правильно питается. Каждый из этих методов борьбы с возрастом является по-своему правильным, однако существуют базовые установки, которые необходимо соблюдать всем.

Хороший сон – это залог вашего успеха



Фото: legkovmeste.ru

Если в молодости вам удавалось ночами напролет не спать и оставаться бодрыми, то с возрастом ресурс вашего организма начинает истощаться. Недосыпание – это причина серьезных нарушений в любом возрасте, поэтому постарайтесь с самого начала приучить себя к здоровому и полноценному сну. Только засыпая, наш организм способен полностью расслабиться не только физически, но и эмоционально. У вас трудная работа и куча обязанностей, вы не умеете вовремя останавливаться? Немедленно идите спать!

Лучшие друзья девушек – это витамины



Фото: fanzdorovia.ru

Забудьте о бриллиантах. Они, конечно, прекрасны, однако не смогут заменить вам здоровье. Организму для нормального функционирования требуются витамины. Прежде чем бежать в аптеку и покупать дорогостоящие витаминные комплексы, стоит пересмотреть свой рацион. Возможно, вы забываете употреблять сезонные фрукты и овощи в достаточном количестве. Витамины, полученные подобным путем, помогут не только в борьбе со старостью – вы всегда будете оставаться в тонусе.

Зимой стоит отдавать предпочтение различным сухофруктам, компотам и настоям. Они оказывают на кожу благотворное влияние. Вместе с этим не стоит пренебрегать консультацией с врачом. Возможно, ваш организм плохо усваивает или недополучает какой-то элемент. Специалист назначит подходящий вам комплекс витаминов.

Пищеварение должно работать, как часы



Фото: zagrevo.ru

Не зря говорят: мы то, что мы едим. Если у вас не наблюдается никаких проблем с пищеварением, значит вся система исправно работает, пища правильно усваивается и перерабатывается. Крайне важно иметь сбалансированный рацион, ведь через еду в наш организм попадают различные вещества, которые могут помочь или, напротив, навредить организму.

Кажется, не стоит говорить о вреде фастфуда, полуфабрикатов, газированных напитков и прочих «вкусных гадостей». Употребляйте как можно больше свежих овощей, бобов, фруктов, молочных продуктов, чистую воду, травяные чаи и прочие продукты «здорового человека». Кстати, и от качества питьевой воды зависит состояние волос, кожи и ногтей.

Свежего воздуха много не бывает



Фото: zen.yandex.ru

Скорее всего, вы работаете в закрытом помещении, либо не выходите из дома, постоянно занимаясь различными домашними обязанностями. Пора выбираться наружу! Установите себе в телефон шагомер и старайтесь ежедневно проходить определенную дистанцию. Найдите единомышленников и организуйте пеший поход. Также не забывайте, что дом нужно постоянно проветривать. Особенно, когда наступает отопительный сезон.

По материалам сайта notagram.ru

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