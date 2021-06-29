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Машину принцессы Дианы продали на аукционе за $73 тыс.
Источник материала: ОНТ
На аукционе в юго-восточном английском графстве Эссекс за $73 тыс. продали автомобиль принцессы Дианы Ford Escort. На этой машине она ездила почти 40 лет назад,
Участник торгов купил Ford Escort по телефону. Этот автомобиль принцессе Диане накануне свадьбы подарил принц Чарльз.
Машиной она прекратила пользоваться спустя некоторое время после рождения принца Уильяма. Позже автомобиль купил торговец антиквариатом за $8,3 тыс.
ФОТО: reemandansie.com
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На аукционе в юго-восточном английском графстве Эссекс за $73 тыс. продали автомобиль принцессы Дианы Ford Escort. На этой машине она ездила почти 40 лет...
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