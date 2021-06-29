Таксистка из Кобрина дала отпор преступникам, приставившим нож к ее горлу. Их задержали по горячим следам

Источник материала: ОНТ

Кто заказывал такси на Дрогичин? В Брестской области ночью двое пассажиров напали на женщину-таксиста. Она дала решительный отпор.

Анна впервые после случившегося садится за руль рабочего автомобиля. Еще свежи в памяти моменты, как на этом сиденье её душили, приставляли к горлу нож. Была обычная ночная смена, очередных пассажиров водитель такси подобрала в деревне Полятичи, недалеко от Кобрина.

Анна Дащук, водитель такси: «Вот буквально дальше я высадила женщину, развернулась, прямо с этого переулка вышли две ребят, я остановилась. Они поинтересовались, подкину ли я их в город. Да, садитесь. В дороге у нас не было конфликтов, они интересовались, сколько будет стоить поездка в Дрогичин, можно ли рассчитываться банковской картой, на что я им ответила, что такие поездки у нас по предоплате».

В такси Анна два года, люди встречались разные – специфика работы, но что может случиться в спокойном Кобрине! Полночь, безлюдный город. Пассажиры попросили подъехать к банкомату.

Анна Дащук, водитель такси: «Но он не вышел снять деньги, я не ожидала, он одной рукой – сидел справа от меня на переднем сидении – одной рукой обхватил за шею, второй приставил нож. Было страшно, когда лезвие ножа чувствуешь у себя на шее, пусть он даже тупой и слабенький. Лезвие я отломала, дотянулась коленом до клаксона и всё это время жала на сигнал».

Сигнал услышали жители ближайшего дома. Поскромничав, супруги решили остаться за кадром. Но рассказали: выскочили, в чём спали, спугнув нападавших.

Геннадий Новиков, начальник отдела УУР УВД Брестского облисполкома: «В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение от водителя такси, которая сообщила, что около полуночи неизвестные мужчины с использованием ножа применили в отношении ее насилие, после чего скрылись. Сыщиками Брестской области установлено, что злостное хулиганство совершили 26-летние граждане РФ, один из которых неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угоны транспортных средств».

С нападением на Анну авантюры россиян не закончились, они отправились в Дрогичин, на этот раз не стали вызывать такси, а просто угнали автомобиль. Задержали их на следующий день.

В обычной жизни хрупкая Анна не робкого десятка – а другие в такси и не работают. И всё же – так много «если бы»: если бы не смогла дать отпор, если бы не выбежали на помощь люди – Анна не исключает, что нападавшие пошли бы дальше угроз.

Ночных пассажиров допрашивают следователи, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу. Отважный таксист Анна с работой расставаться не будет, а вот смены в тёмное время суток пока не берёт, слишком свежи воспоминания той страшной ночи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram