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Таксистка из Кобрина дала отпор преступникам, приставившим нож к ее горлу. Их задержали по горячим следам
Источник материала: ОНТ
Кто заказывал такси на Дрогичин? В Брестской области ночью двое пассажиров напали на женщину-таксиста. Она дала решительный отпор.
Анна впервые после случившегося садится за руль рабочего автомобиля. Еще свежи в памяти моменты, как на этом сиденье её душили, приставляли к горлу нож. Была обычная ночная смена, очередных пассажиров водитель такси подобрала в деревне Полятичи, недалеко от Кобрина.
В такси Анна два года, люди встречались разные – специфика работы, но что может случиться в спокойном Кобрине! Полночь, безлюдный город. Пассажиры попросили подъехать к банкомату.
Сигнал услышали жители ближайшего дома. Поскромничав, супруги решили остаться за кадром. Но рассказали: выскочили, в чём спали, спугнув нападавших.
С нападением на Анну авантюры россиян не закончились, они отправились в Дрогичин, на этот раз не стали вызывать такси, а просто угнали автомобиль. Задержали их на следующий день.
В обычной жизни хрупкая Анна не робкого десятка – а другие в такси и не работают. И всё же – так много «если бы»: если бы не смогла дать отпор, если бы не выбежали на помощь люди – Анна не исключает, что нападавшие пошли бы дальше угроз.
Ночных пассажиров допрашивают следователи, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу. Отважный таксист Анна с работой расставаться не будет, а вот смены в тёмное время суток пока не берёт, слишком свежи воспоминания той страшной ночи.
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Таксистка из Кобрина дала отпор преступникам, приставившим нож к ее горлу. Их задержали по горячим следам
Кто заказывал такси на Дрогичин? В Брестской области ночью двое пассажиров напали на женщину-таксиста. Она дала решительный отпор. Анна впервые после...
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