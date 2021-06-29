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В оформлении больничных появились нововведения. Что изменится?

29.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В оформлении больничных появились нововведения. Что изменится?

Министерство здравоохранения и Министерство труда вносят изменения в правила выдачи и оформления больничных листков. Нововведения вступят в силу 23 июля.

Согласно новым правилам, если человек, уже находясь на больничном, заболеет COVID-19 либо получит бытовую травму, то ему нужно будет открывать новый лист нетрудоспособности. 

Еще одно изменение – по беременности и родам больничные можно будет открыть в стационаре.

Также нужно будет иметь в виду, что если человек пришел на прием к лечащему врачу несвоевременно, то оформлять лист нетрудоспособности станут со дня явки пациента.

ФОТО: БЕЛТА

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Министерство здравоохранения и Министерство труда вносят изменения в правила выдачи и оформления больничных листков. Нововведения вступят в силу 23 июля....
 
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