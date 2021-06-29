Десятки документальных доказательств преступлений нацистов на территории Беларуси представили на выставке в Гродненском областном госархиве

Источник материала: ОНТ

Узнать правду о войне спустя 80 лет. В Гродно широкой публике представили документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы Великой Отечественной. Уникальную выставку открыли в госархиве Гродненской области. Из фондов достали сотни документов – советских и немецких. Показания, воспоминания, целые тетради с фамилиями угнанных, расстрелянных и повешенных гродненцев. Многие экспонаты показывают впервые.

С виду обычная тетрадь, пожелтевшие страницы. Внутри страшные списки угнанных в Кореличское гетто евреев. Неровным почерком спешно записаны имена – Абрам, Соня, Мовша, Зейдель. Сюда в мае 1942 года согнали евреев городка Кореличи от мала до велика. Спустя всего месяц на 989-й фамилии записи обрываются. Как сложилась судьба этих людей, можно лишь догадываться.

Ирина Слинко, заведующая отделом учета и обеспечения сохранности документов и фондов Государственного архива Гродненской области: «Уже по фамилиям, именами датам рождения видно, что попадали в гетто целыми семьями. Большие семьи с большим количеством детей. И независимо от того, кем они работали в обычной жизни – были они служащими, рабочими, врачами, все они попали в гетто».

Сегодня эти данные известны благодаря комиссии по расследованию нацистских преступлений. В Гродненской области она начала действовать с 25 июля 44-го – спустя буквально сутки после полного освобождения областного центра. По крупицам в сельсоветах и городах собирали данные о жертвах. За основу брали воспоминания свидетелей, чудом сохранившиеся немецкие, советские документы. Расстреляли, согнали, замучили – самые популярные в них слова. Все эти данные сегодня бесценны. И никаких эмоций, только факты.

Анастасия Черняк, заведующая отделом информации, публикаций и исполнения документов Государственного архива Гродненской области: «В сельских советах составляли эти списки. Брали бумагу буквально всю, которую можно было найти. Это могли быть обрывки обоев, это могли быть какие-то трофейные немецкие документы, карты, которые разрывали, разрезали и на них составляли потом эти списки. Потому что люди на тот момент понимали, как важно сохранить память».

Больше всего зверств в регионе приходилось на 42-43 год, когда широко развернулось партизанское движение, фашисты мстили за каждого убитого немецкого солдата. В годы войны только в области от издевательств погибли свыше 176 тысяч человек. А в самом Гродно из 40 тысяч населения две трети расстреляли или угнали в лагеря. Уничтоженных деревень около сотни. Некоторые из них навсегда исчезли с лица земли с жителями.

Сергей Миклашевич, директор Государственного архива Гродненской области: «Акцент мы сделали именно на жертвах войны, так как на сегодняшний день, особенно в западных странах, наши соседи пытаются переписать историю ВОВ. Мы имели цель именно показать, что фашистские войска пришли сюда не с целью освобождения нас от советского гнета, а именно уничтожать в соответствии с планом "Ост", где 75% белорусского населения должно было быть либо уничтожено, либо выселено, а 25% – онемечено».

Выставка будет работать все лето. Затем данные гродненские архивисты передадут российским коллегам, которые создают единую электронную базу о преступлениях нацистов на территории СНГ. А это значит, что ценнейшие документы об истории Великой Отечественной и ее ужасах станут доступны всему миру. А возможно, кто-то среди сотен тысяч имен погибших сможет наконец найти информацию и о своих близких, пропавших в страшные военные годы.

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