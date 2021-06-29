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Десятки документальных доказательств преступлений нацистов на территории Беларуси представили на выставке в Гродненском областном госархиве
Источник материала: ОНТ
Узнать правду о войне спустя 80 лет. В Гродно широкой публике представили документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы Великой Отечественной. Уникальную выставку открыли в госархиве Гродненской области. Из фондов достали сотни документов – советских и немецких. Показания, воспоминания, целые тетради с фамилиями угнанных, расстрелянных и повешенных гродненцев. Многие экспонаты показывают впервые.
С виду обычная тетрадь, пожелтевшие страницы. Внутри страшные списки угнанных в Кореличское гетто евреев. Неровным почерком спешно записаны имена – Абрам, Соня, Мовша, Зейдель. Сюда в мае 1942 года согнали евреев городка Кореличи от мала до велика. Спустя всего месяц на 989-й фамилии записи обрываются. Как сложилась судьба этих людей, можно лишь догадываться.
Сегодня эти данные известны благодаря комиссии по расследованию нацистских преступлений. В Гродненской области она начала действовать с 25 июля 44-го – спустя буквально сутки после полного освобождения областного центра. По крупицам в сельсоветах и городах собирали данные о жертвах. За основу брали воспоминания свидетелей, чудом сохранившиеся немецкие, советские документы. Расстреляли, согнали, замучили – самые популярные в них слова. Все эти данные сегодня бесценны. И никаких эмоций, только факты.
Больше всего зверств в регионе приходилось на 42-43 год, когда широко развернулось партизанское движение, фашисты мстили за каждого убитого немецкого солдата. В годы войны только в области от издевательств погибли свыше 176 тысяч человек. А в самом Гродно из 40 тысяч населения две трети расстреляли или угнали в лагеря. Уничтоженных деревень около сотни. Некоторые из них навсегда исчезли с лица земли с жителями.
Выставка будет работать все лето. Затем данные гродненские архивисты передадут российским коллегам, которые создают единую электронную базу о преступлениях нацистов на территории СНГ. А это значит, что ценнейшие документы об истории Великой Отечественной и ее ужасах станут доступны всему миру. А возможно, кто-то среди сотен тысяч имен погибших сможет наконец найти информацию и о своих близких, пропавших в страшные военные годы.
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Десятки документальных доказательств преступлений нацистов на территории Беларуси представили на выставке в Гродненском областном госархиве
Узнать правду о войне спустя 80 лет. В Гродно широкой публике представили документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы Великой...
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