Заключен инвестиционный договор о строительстве умного города «Северный берег»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Минске заключён инвестдоговор о строительстве в столице умного города «Северный берег».

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар. «Северный берег» – это жилые дома со всей необходимой инфраструктурой, как инженерной, так и транспортной. Застройщик делает ставку на экологичность: все здания будущего комплекса будут работать на электричестве, а обслуживание – за современным электротранспортом. В первой очереди – строительство Международного выставочного центра и Института искусственного интеллекта. Весь комплекс должен стать точкой притяжения высоких технологий.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Мы очень рады, что у нас в город пришел такой крупный, международный инвестор, который имеет колоссальный опыт работы по реализации таких проектов. Этот проект для города очень важен – так как это проект умного города. Этот проект сочетает в себе очень многофункциональные подходы в развитии, в строительстве. Он охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Будут простроены крупные международные центры, которые, мы надеемся, станут привлечением многих финансовых институтов к нам в город Минск».

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties: «Люди здесь заинтересованы в том, чтобы жить среди современных технологий, дизайна и инфраструктуры. Комплекс, который построим, будет создан для полноценной комфортной жизни граждан, чтобы они получали удовольствие от походов по магазинам, спортзалов, развлекательных заведений, мест, где работают. Мы хотим предоставить людям все лучшее и реализуем для них невероятный проект».

Площадь застройки – более шести миллионов квадратных метров в границах МКАД, улицы Орловской, проспекта Победителей и Цнянского водохранилища. Инвестиционный проект рассчитан до 2040 года. На строительство «умного города» направят 4 миллиарда евро.

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