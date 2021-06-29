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Заключен инвестиционный договор о строительстве умного города «Северный берег»
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Минске заключён инвестдоговор о строительстве в столице умного города «Северный берег».
Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар. «Северный берег» – это жилые дома со всей необходимой инфраструктурой, как инженерной, так и транспортной. Застройщик делает ставку на экологичность: все здания будущего комплекса будут работать на электричестве, а обслуживание – за современным электротранспортом. В первой очереди – строительство Международного выставочного центра и Института искусственного интеллекта. Весь комплекс должен стать точкой притяжения высоких технологий.
Площадь застройки – более шести миллионов квадратных метров в границах МКАД, улицы Орловской, проспекта Победителей и Цнянского водохранилища. Инвестиционный проект рассчитан до 2040 года. На строительство «умного города» направят 4 миллиарда евро.
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Сегодня в Минске заключён инвестдоговор о строительстве в столице умного города «Северный берег». Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома...
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