Пятеро «коллекторов» задержаны в Минске за групповое вымогательство

Источник материала: ОНТ

В Минске задержаны «коллекторы», которые избивали должников и требовали вернуть суммы, превышающие займы, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

29-летнего жителя Минска избили в его квартире за вымышленный долг в $3 тыс. У мужчины забрали ценное имущество. Другой потерпевший – 35-летний минчанин. У него потребовали вернуть Br1,5 тыс., затем подожгли его дверь.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц.

ФОТО: pixabay





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