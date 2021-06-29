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Пятеро «коллекторов» задержаны в Минске за групповое вымогательство
Источник материала: ОНТ
В Минске задержаны «коллекторы», которые избивали должников и требовали вернуть суммы, превышающие займы, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
29-летнего жителя Минска избили в его квартире за вымышленный долг в $3 тыс. У мужчины забрали ценное имущество. Другой потерпевший – 35-летний минчанин. У него потребовали вернуть Br1,5 тыс., затем подожгли его дверь.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц.
ФОТО: pixabay
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В Минске задержаны «коллекторы», которые избивали должников и требовали вернуть суммы, превышающие займы, сообщила официальный представитель МВД Ольга...
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