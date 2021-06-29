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Совместные планы противодействия гибридным войнам обсудили госсекретари Совбезов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Детально на вопросах, обозначенных на встрече с Президентом, остановились госсекретари Советов безопасности двух стран. В частности, о речь шла о совместном плане противодействия гибридным войнам. Он уже разработан.
Информационная, биологическая и кибербезопасность – это те новые виды угроз, которым необходимо противостоять в первую очередь. Также обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества в военно-технической сфере – определены шаги по загрузке мощностей белорусских предприятий военно-промышленного комплекса.
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Детально на вопросах, обозначенных на встрече с Президентом, остановились госсекретари Советов безопасности двух стран. В частности, о речь шла о совместном плане...
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