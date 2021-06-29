ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совместные планы противодействия гибридным войнам обсудили госсекретари Совбезов Беларуси и России

29.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Совместные планы противодействия гибридным войнам обсудили госсекретари Совбезов Беларуси и России

Детально на вопросах, обозначенных на встрече с Президентом, остановились госсекретари Советов безопасности двух стран. В частности, о речь шла о совместном плане противодействия гибридным войнам. Он уже разработан.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Что будет способствовать прежде всего национальной безопасности нашей страны. Вопросы информационной безопасности, то есть гибридные войны, которые сегодня. Если раньше были войны (мы изучаем все историю, ВОВ) с применением оружия, вооружения, танков, пушек (хотя это тоже нельзя исключать и сегодня), то сегодня на первый план выходят именно гибридные войны... Они сегодня проходят – мы это видим. Попытки переделать мироздание, мировоззрение прежде всего молодого поколения, которое уже около 30 лет живет в мирной стране и не понимает, к чему это может привести».

Информационная, биологическая и кибербезопасность – это те новые виды угроз, которым необходимо противостоять в первую очередь. Также обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества в военно-технической сфере – определены шаги по загрузке мощностей белорусских предприятий военно-промышленного комплекса. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детально на вопросах, обозначенных на встрече с Президентом, остановились госсекретари Советов безопасности двух стран. В частности, о речь шла о совместном плане...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леаніду Краўчуку зрабілі апэрацыю на сэрцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by