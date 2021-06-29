Совместные планы противодействия гибридным войнам обсудили госсекретари Совбезов Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Детально на вопросах, обозначенных на встрече с Президентом, остановились госсекретари Советов безопасности двух стран. В частности, о речь шла о совместном плане противодействия гибридным войнам. Он уже разработан.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Что будет способствовать прежде всего национальной безопасности нашей страны. Вопросы информационной безопасности, то есть гибридные войны, которые сегодня. Если раньше были войны (мы изучаем все историю, ВОВ) с применением оружия, вооружения, танков, пушек (хотя это тоже нельзя исключать и сегодня), то сегодня на первый план выходят именно гибридные войны... Они сегодня проходят – мы это видим. Попытки переделать мироздание, мировоззрение прежде всего молодого поколения, которое уже около 30 лет живет в мирной стране и не понимает, к чему это может привести».

Информационная, биологическая и кибербезопасность – это те новые виды угроз, которым необходимо противостоять в первую очередь. Также обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества в военно-технической сфере – определены шаги по загрузке мощностей белорусских предприятий военно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram