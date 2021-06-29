Республиканский выпускной бал проходит во Дворце Независимости. Мероприятие открыл Президент

Источник материала: ОНТ

В Минске проходит Республиканский выпускной бал. Лучших студентов лично поздравлял Президент во Дворце Независимости, и надо сказать, это уже традиция. Благодарность, советы, предостережения и пожелания – это всё было только на официальной части.

Александра Наумова. Специалист в экономической информатике. Профессию получила в БГУ и там же, во время ярмарки вакансий, нашла будущую работу в IT-компании. Уже трудится и Юрий Давидович – в отделе аэрокосмических исследований Института БГУ. Он тоже идёт на Бал. Единственный из выпускников факультета географии.

И сегодня они впервые во Дворце Независимости. Не на экскурсии, а на Республиканском балу выпускников. Это хороший повод гордиться собой. И это ещё одно подтверждение того, что не зря старались и учились на отлично.

Наверное, схожие чувства сейчас испытывают все выпускники, которые оказались сегодня здесь, во Дворце Независимости. Приглашение на бал получили больше двухсот уже экс-студентов. У них всё только начинается, но нужно быть готовыми вступить в новый жизненный этап – взрослый и ответственный. И для этого пригодятся настойчивость и целеустремлённость, которые они показали во время учёбы в вузе.

А возможности есть – работать и расти профессионально в своей стране, независимой. Благодаря взрослым, которые создали условия для образования, творческого и профессионального становления. С этого, по сути, и начинает своё обращение к молодёжи Александр Лукашенко.

Впереди – динамичный мир, который меняется каждый день благодаря инновациям, силе мысли и креативу таких же вчерашних выпускников. Но в погоне за виртуальным одобрением и общением, нужно не забывать о главном – человеческих качествах. Александр Лукашенко напутствует выпускников на смелые свершения. Дерзать вперёд, но помнить о тех, кто дал возможность свободно выбирать будущее, учиться и работать в XXI веке.

И Александр Лукашенко дает совет, который может пригодиться в будущем: если что-то не получится в карьере, то не стоит отчаиваться. Это жизнь.

И это признание сегодня у тех, кто наставлял и следовал советам. Лучшим педагогам и выпускникам – благодарность Александра Лукашенко, лично из рук Главы государства.

Выпускники 2021 решились на обратную связь. О своих устремлениях, чувствах и просто слова благодарности и пожелания Александру Лукашенко.

И сегодня, в Год народного единства, возможно, появилась новая традиция – создание музыкального аккорда, который станет отправной точкой для будущего Беларуси.

Стоит сказать, что бал – это хороший формат для того, чтобы установить уже профессиональнее контакты. Ведь история, когда только на выпускном курсе молодёжь начинает искать работу – явно не про них. Потенциал этих выпускников давно заметили. И новые знакомства могут пригодиться в решении уже бизнес-задач. А ещё выпускной вечер – это и отличная возможность показать свои наряды. Ведь подготовка и выбор элегантного костюма, платья в пол и прически заняла немало времени. Всё, чтобы выглядеть на все сто на памятном фото.

После официальной части и фотосессии выпускники отправились в здание Белэкспо. Главные слова напутствия прозвучали во Дворце Независимости, поэтому здесь ещё раз просто сердечно поздравил молодёжь.

Пожалуй, главное в этом торжественном вечере – эмоции, которые выпускники запомнят на всю жизнь. Хоть эти молодые люди, вероятно, и мечтали скорее всё узнать и стать взрослыми, но сегодня им точно хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался. А все пожелания, которые сегодня звучали, – исполнились. Ради этого стоит и постараться!

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