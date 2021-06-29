Сотрудничество в сфере науки и молодежной политики: итоги первого дня VIII Форума регионов Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Новые контракты и единая площадка для обсуждения общих вопросов. Сегодня начал работу VIII Форум регионов Беларуси и России. В этом году основная тема: научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Из-за пандемии участники общаются в онлайн формате. Но он не мешает переговорам и заключению контрактов и даже отвечает и тематике встречи. Сегодня в столице работает сразу пять секций.

Десятки городов, сотни тысяч людей от Калининграда до Иркутска пьют чистую воду благодаря, оборудованию и научному сопровождению сотрудников Витебской компании «Полимерконструкция». За два десятка лет смонтировано под ключ более 1000 объектов, по всей Беларуси и конечно у ближайших соседей, их продукцию знают уже в 38 регионах России. Прямо сейчас белорусские специалисты реализуют контракты в Ленинградской области, Краснодарском крае, будет компания участвовать и в форуме регионов.

Сергей Иванов, директор предприятия «Полимеркоснтрукция»: «Это популяризация, это встреча с главами регионов, или людьми ответственными за развитие отрасли и работа с промышленными предприятия там, где надо решать водоотведение и это действительно очень важно и очень нужно. В этом году 90% экспорта идёт на Россию, рекордные показатели для предприятия. Выручка от такого взаимовыгодного сотрудничества, по сравнению с прошлым годом, уже выросла почти на 40%».

Для нашей страны Российская Федерация – основной стратегический партнёр. На него ориентирован экспорт, цифры говорят сами за себя.

Задача форума скооперировать опыт и потенциал союзников для выхода на новый уровень партнёрства. В промышленности это выпуск новой продукции, которая станет востребованной на рынках третьих стран. В составе белорусской – больше 50% комплектующих с маркой «сделано в РФ». Такая встреча – возможность укрепить связи и заложить новые ориентиры развития на уровне регионов.

Чтобы подписывать контракты и проводить деловые встречи – не обязательно ехать за сотни километров. Цифровизация сближает, но при этом и создаёт и новые риски. Как им противостоять в интернет пространстве – сегодня также обсуждали эксперты двух стран. Очевидно, что грань между личным пространством и безопасностью государства становится тонкой. И это важно учитывать в законодательстве Беларуси и России.

Сергей Калинин, заведующий кафедрой Теории и истории государства и права БГУ: «Тот, кто обладает цифровым суверенитетом и способен его защитить, по сути обеспечивает свой суверенитет в настоящем, поэтому сейчас с российскими коллегами обсуждаем вопросы как нам обеспечить свой суверенитет, какие принять нормативные акты, как защитить себя, а это касается очень многих вопросов, в том числе это и информационные сети, и социальные платформы».

Цифровизация и научно-техническое сотрудничество. Тема актуальная, за время существования Союзного государства Беларусь и Россия смогли реализовать больше чем полсотни крупных программ. Сферы самые разные: это и медицина, и сельское хозяйства, метеорология и даже космос. Сегодня спикеры предлагают создать единый реестр технопарков. Это упростит работу инвесторов по поиску партнёров. Но это лишь один пункт из списка.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: «Мы конечно не обойдём вниманием тематику искусственного интеллекта, поговорим о защите интеллектуальной собственности, это проблематика несколько отстаёт. Важно не только производить продукт, но и чтобы он был защищён. Практически ежегодно союзный бюджет выделяет до 30% на реализацию таких программ.

Молодёжная тематика – традиция любой встречи подобного уровня. Молодые парламентарии двух стран сотрудничают всего несколько лет, но уже реализовали ряд инициатив. Сегодня – новые задачи и соглашение о сотрудничестве.

Егор Макаревич, председатель Молодёжного парламента при Национальном Собрании Беларуси: «Сегодня мы говорим о том, что мы выстраиваем и молодёжный вектор. Безусловно, Российская Федерация –это ключевой политический партнёр, мы уверены, что те проекты и идеи, которые мы сегодня обсудили, они действительно будут реализовываться в том числе, и благодаря этому соглашению, потому, что и в России, и в Беларуси молодёжное парламентское движение оно многотысячно».

Встреч на разных диалоговых площадках станет больше. В приоритете – межрегиональное сотрудничество между областными молодёжными парламентами Беларуси и России. Что до ключевой цели форума, ожидается ряд двусторонних контрактов, их сумма станет рекордной за всё время существования форума, ожидается портфель в 800 миллионов долларов.

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