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Сотрудничество в сфере науки и молодежной политики: итоги первого дня VIII Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Новые контракты и единая площадка для обсуждения общих вопросов. Сегодня начал работу VIII Форум регионов Беларуси и России. В этом году основная тема: научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Из-за пандемии участники общаются в онлайн формате. Но он не мешает переговорам и заключению контрактов и даже отвечает и тематике встречи. Сегодня в столице работает сразу пять секций.
Десятки городов, сотни тысяч людей от Калининграда до Иркутска пьют чистую воду благодаря, оборудованию и научному сопровождению сотрудников Витебской компании «Полимерконструкция». За два десятка лет смонтировано под ключ более 1000 объектов, по всей Беларуси и конечно у ближайших соседей, их продукцию знают уже в 38 регионах России. Прямо сейчас белорусские специалисты реализуют контракты в Ленинградской области, Краснодарском крае, будет компания участвовать и в форуме регионов.
Для нашей страны Российская Федерация – основной стратегический партнёр. На него ориентирован экспорт, цифры говорят сами за себя.
Задача форума скооперировать опыт и потенциал союзников для выхода на новый уровень партнёрства. В промышленности это выпуск новой продукции, которая станет востребованной на рынках третьих стран. В составе белорусской – больше 50% комплектующих с маркой «сделано в РФ». Такая встреча – возможность укрепить связи и заложить новые ориентиры развития на уровне регионов.
Чтобы подписывать контракты и проводить деловые встречи – не обязательно ехать за сотни километров. Цифровизация сближает, но при этом и создаёт и новые риски. Как им противостоять в интернет пространстве – сегодня также обсуждали эксперты двух стран. Очевидно, что грань между личным пространством и безопасностью государства становится тонкой. И это важно учитывать в законодательстве Беларуси и России.
Цифровизация и научно-техническое сотрудничество. Тема актуальная, за время существования Союзного государства Беларусь и Россия смогли реализовать больше чем полсотни крупных программ. Сферы самые разные: это и медицина, и сельское хозяйства, метеорология и даже космос. Сегодня спикеры предлагают создать единый реестр технопарков. Это упростит работу инвесторов по поиску партнёров. Но это лишь один пункт из списка.
Молодёжная тематика – традиция любой встречи подобного уровня. Молодые парламентарии двух стран сотрудничают всего несколько лет, но уже реализовали ряд инициатив. Сегодня – новые задачи и соглашение о сотрудничестве.
Встреч на разных диалоговых площадках станет больше. В приоритете – межрегиональное сотрудничество между областными молодёжными парламентами Беларуси и России. Что до ключевой цели форума, ожидается ряд двусторонних контрактов, их сумма станет рекордной за всё время существования форума, ожидается портфель в 800 миллионов долларов.
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Сотрудничество в сфере науки и молодежной политики: итоги первого дня VIII Форума регионов Беларуси и России
Новые контракты и единая площадка для обсуждения общих вопросов. Сегодня начал работу VIII Форум регионов Беларуси и России. В этом году основная тема:...
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