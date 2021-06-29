В ЕС рассказали, изменится ли стоимость шенгенских виз для белорусов

Источник материала: ОНТ

Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси не будет увеличиваться, сообщает Sputnik.

Отмечается, что заявление белорусского МИД о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» не повлияло на работу визовых центров и консульских учреждений государств-членов Шенгенского соглашения.

Стоимость виз осталась прежней и составляет 35 евро.

ФОТО: БЕЛТА

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